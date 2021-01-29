Нуну Эшпириту Санту: «Мы стоим на колене 5 секунд. Нужно делать это дольше, когда фанаты вернутся»

Главный тренер предложил дольше стоять на колене в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Мы стоим на колене около пяти секунд перед началом матча. Думаю, когда фанаты вернутся на трибуны, нужно делать это дольше, чтобы донести до них правильную мысль.

Надеюсь, мы будем вставать на колено – и каждый начнет понимать суть послания. Когда фанаты на стадионе – они становятся частью послания. Если же кто-то не согласится, то посмотрим, что можно сделать.

Надеюсь, реакция фанатов будет позитивной, но также я знаю, что на полное искоренение расизма уйдет много лет. Надо быть терпеливыми, настойчивыми и бескомпромиссными, пытаясь донести нашу идею», – сказал португалец.