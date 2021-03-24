В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться во время Рамадана

АПЛ призвала всех судей лиги обсудить вопрос о приостановке вечерних матчей во время Рамадана, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться.

В понедельник матч – был приостановлен судьей Грэмом Скоттом, чтобы и могли в подходящее время выпить энергетический напиток.

Правила АПЛ и раньше позволяли сделать паузу в игре, если капитаны обеих команд договорились об этом перед игрой, но АПЛ хочет, чтобы вопрос приема пищи и воды мусульманами во время Рамадана стал стандартной темой для обсуждения перед игрой, как это сейчас делается в отношении преклонения колена в знак поддержки движения BLM.