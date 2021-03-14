40 тысяч фанатов на матче «Зенита» с «Локо» – это инициатива властей Петербурга, а не клуба

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики ЕВРО Газпром Арена (Крестовский) коронавирус Футбол

Увеличение заполняемости трибун на стадионе «Газпром Арена» на матче 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» – это инициатива властей Петербурга, а не руководства сине-бело-голубых.

«Если по итогам матча не возникнет никаких нарушений, а у Роспотребнадзора не будет претензий, то велика вероятность того, что город сможет обеспечить 100% заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы.

Таким образом, игра «Зенит» – «Локомотив» станет своеобразным тестом перед Евро», – сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник в правительстве Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что заполняемость трибун на матче между «Зенитом» и «Локо» достигнет 75%. Таким образом, игру смогут посетить 40 тысяч болельщиков.

Матч состоится в воскресенье, 2 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

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