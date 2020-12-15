Третьяк о потолке зарплат: «Многие звезды уехали, потому что в России им нельзя платить большие деньги»

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги серии финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и (4-2).

– Стоит признать – финал всегда непредсказуем. Хотя по классу ЦСКА выше, чем «Авангард», но омская команда проявила характер.

Знаете, мне эти игры напомнили матчи Россия – Финляндия. ЦСКА контролировал шайбу и создавал больше моментов, но вратарь Грубец играл хорошо, а в обороне омская команда действовала очень плотно. Вот также и финны: постоянно обыгрывают нас на контратаках и ставят нам подножки.

«Авангард» выбрал ту же самую модель. У них в команде звезд не так много, гораздо меньше, естественно, чем у ЦСКА. Но они справились с тактикой, которую выбрал тренер, прекрасно воплотили его план в жизнь.

Единственное, что разочаровало в этом финале – это небольшое количество голов в каждом из матчей. Мы же все понимаем, что болельщики приходят смотреть на заброшенные шайбы, а их оказалось совсем мало. Это, конечно, разочаровывает, но победа есть победа.

«Авангард» заслуженно завоевал . О чем говорить, если ЦСКА в двух последних матчах не забил ни одного гола. Так невозможно стать чемпионом.

– Потолок зарплат помог «Авангарду» в чемпионстве?

– Я бы говорил о потолке зарплат в другом разрезе. Увы, мы стали видеть в лиге мало звездных игроков. Стало меньше голов, стало меньше ярких игроков. Многие звезды уехали, потому что платить им большие деньги в России уже нельзя. Вот главный итог потолка зарплат.

А вот с точки зрения результата потолок особой роли не сыграл. Не в деньгах оказались счастье и победы. ЦСКА, СКА, «Авангард», «Ак Барс» – как были эти команды лидерами своих конференций, так они и попали в полуфинал. Потолок зарплат здесь совсем не при чем, – сказал Третьяк.

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