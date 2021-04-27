Хэмилтон готов присоединиться к бойкоту соцсетей со стороны АПЛ из-за дискриминации

Семикратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал бойкот социальных сетей, о котором объявили Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Чемпионшип, Ассоциация профессиональных футболистов, женские футбольные лиги, а также теннисные и регбийные организации.

Пилот «Мерседеса» сообщил, что готов присоединиться к акции, которая пройдет с 30 апреля по 3 мая. Участники бойкота призывают «искоренить ненависть в интернете, подчеркнув важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией».

«Для меня очевидно, что проблема расизма остается, в том числе и в «Ф-1». Думаю, социальным сетям нужно делать больше для того, чтобы противостоять этому.

Я полностью поддерживаю данную инициативу. Если мое участие поможет оказать давление на платформы, то, конечно, я буду рад присоединиться.

Считаю, что компаниям необходимо прикладывать больше усилий. Существуют алгоритмы, и можно предпринимать шаги на пути к построению антирасистского общества. Мы должны к этому призывать.

Я не знаю всех деталей, но рад слышать, что участвуют так много организаций. Непонятно, почему не присоединилась. Как я уже сказал, наверное, я поддержу акцию», – заявил Льюис.

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