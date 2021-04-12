Куман пропустит матч «Барсы» с «Атлетико». Из-за удаления его дисквалифицируют минимум на 2 игры

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман был удален во втором тайме матча 33-го тура Ла Лиги против «Гранады» (1:2).
Бывший футбольный арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER рассказал, в этом сезоне все специалисты, получившие прямую красную карточку, были наказаны как минимум 2-матчевой дисквалификацией.
В таком случае Куман не сможет присутствовать на скамейке во время матчей против «Валенсии» (2 мая) и «Атлетико» (8 мая). Тренер сможет общаться с членами своего штаба по ходу этих игр.
Пока неизвестно, есть ли основания для того, чтобы отстранить Кумана на еще более долгий срок.
Кумана удалили после пропущенного «Барсой» гола от «Гранады»