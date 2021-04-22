Елена Вяльбе примет участие в праймериз «Единой России» в Ивановской области

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе примет участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области.

«Елена Вяльбе сейчас дополнительно проводит большую общественную работу, входит в состав Комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта, занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни.

Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике. На предварительном голосовании «Единой России» Елена Вяльбе будет избираться по партийному списку», – сообщается на сайте регионального отделения партии. 

Праймериз (предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму) «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня.

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