«Брайтон» может стать первой командой, которая обыграла «МЮ» 5 раз подряд в АПЛ. Де Дзерби проведет прощальный матч

«Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед» в заключительном 38-м туре АПЛ.

Роберто Де Дзерби проведет последний матч во главе «Брайтона». Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи за 2.40. На «МЮ» предлагают коэффициент 2.70, ничья идет за 4.20.

«Красные дьяволы» уступили «Брайтону» в 4-х предыдущих играх в АПЛ. Последняя победа зафиксирована в 2022 году.

Матч состоится 19 мая. Начало – в 18:00 мск.