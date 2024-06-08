В Великобритании депутаты, выступавшие против ужесточения регулирования игорного бизнеса, получили от индустрии около $355 тысяч

Британские парламентарии, выступавшие против ужесточения регулирования игорного бизнеса, в промежутке с 2019 года получили от индустрии ставок и скачек Соединенного Королевства в общей сложности $354,7 тысяч.

Критиковавшие предложения правительства о необходимости введения проверок платежеспособности игроков депутаты также получали билеты на концерты, футбольные матчи и скачки.

При этом все подарки члены парламента зарегистрировали в установленном порядке, что не позволяет говорить о коррупции.

Топ-5 компаний в сфере игорного бизнеса по размеру финансирования британских депутатов:

Совет по ставкам и азартным играм – $163,5 тыс., Entain – $94,0 тыс., Tattersalls – $25,4 тыс., The Jockey Club – $19,8 тыс., Racecourse Association – $10,7 тыс.

Ставки на Спортсе

Пожизненный бан Пакета – такое правда возможно?