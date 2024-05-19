Верона – Интер: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А

Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Марк Антонио Бентегоди

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В последнем туре Серии А нас ожидает матч между Вероной и Интером. Обе команды завершат сезон на разных полюсах турнирной таблицы: Верона находится в середине, а Интер уверенно занимает первую строчку. Проанализируем текущую форму команд и сделаем прогноз на исход матча.

Верона

Команда под руководством Марко Барони занимает 13-е место в таблице с 37 очками. В последнем матче Верона обыграла Салернитану со счетом 2:1. За 37 туров команда одержала 9 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений, забив 36 голов и пропустив 49. Лучший бомбардир команды – Майкл Фолоруншо с 5 голами.

Верона демонстрирует неплохую форму в последних матчах, забивая в каждом из последних трех матчей, но также пропускает в четырех последних играх. В последних 5 матчах Верона забила 6 голов и пропустила 5.

Интер

Интер под руководством Симоне Индзаги уверенно лидирует в чемпионате с 93 очками. В последнем матче команда сыграла вничью с Лацио (1:1). За 37 туров Интер одержал 29 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, забив 87 голов и пропустив 20. Лучший бомбардир – Лаутаро Мартинес с 27 голами.

Интер показывает выдающуюся форму, забивая в каждом из последних пяти матчей и пропуская всего 3 гола за тот же период. Команда обладает лучшей атакой и защитой в лиге.

Статистика и предыдущие результаты

Верона: Последние 5 игр – 3 победы, 2 поражения.

Салернитана – Верона, 1:2

Верона – Торино, 1:2

Верона – Фиорентина, 2:1

Лацио – Верона, 1:0

Верона – Удинезе, 1:0

Интер: Последние 5 игр – 4 победы, 1 ничья.

Интер – Лацио, 1:1

Фрозиноне – Интер, 0:5

Сассуоло – Интер, 1:0

Интер – Торино, 2:0

Милан – Интер, 1:2

Анализ и прогноз

Верона и Интер встречаются на фоне разных мотиваций: Верона завершает сезон в середине таблицы, а Интер уже обеспечил себе чемпионский титул. Несмотря на это, Интер продолжает показывать высокую результативность и надёжную игру в защите. Верона, с другой стороны, также улучшила свои результаты в последних матчах, но их атака и защита остаются средними по меркам лиги.

Учитывая все вышеперечисленное, можно ожидать, что Интер будет контролировать игру, но высокая мотивация Вероны и усталость игроков Интера могут привести к осторожной игре. Таким образом, матч скорее всего будет с небольшим количеством голов.

Рекомендация: Прогноз на Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 2.0

Коэффициенты:

П1 – 5,7

Х – 4,3

П2 – 1,55

Где смотреть матч Верона – Интер

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