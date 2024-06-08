Дрейк поставил $650 тысяч на матч по крикету между Индией и Пакистаном
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на матч чемпионата мира по крикету.
Канадский музыкант поставил $650 тысяч на победу Индии над Пакистаном. Эти сборные сыграют друг с другом в рамках чемпионата мира по крикету Т20, который проходит в США.
На триумф Индии предлагается коэффициент 1.40. Успех пакистанской команды оценивается за 2.95. Соперничество Индии и Пакистана – самое принципиальное противостояние в истории этого вида спорта. Три последние очные встречи выиграла Индия.
Матч пройдет 9 июня и начнется в 17:30 мск.