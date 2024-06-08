Дрейк поставил $650 тысяч на матч по крикету между Индией и Пакистаном

Теги Ставки на спорт Дрейк Ставки на сегодня Ставки

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на матч чемпионата мира по крикету.

Канадский музыкант поставил $650 тысяч на победу Индии над Пакистаном. Эти сборные сыграют друг с другом в рамках чемпионата мира по крикету Т20, который проходит в США.

На триумф Индии предлагается коэффициент 1.40. Успех пакистанской команды оценивается за 2.95. Соперничество Индии и Пакистана – самое принципиальное противостояние в истории этого вида спорта. Три последние очные встречи выиграла Индия.

Матч пройдет 9 июня и начнется в 17:30 мск.

Ставки на Спортсе

Пожизненный бан Пакета – такое правда возможно?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий