Дрейк поставил $650 тысяч на матч по крикету между Индией и Пакистаном

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на матч чемпионата мира по крикету.

Канадский музыкант поставил $650 тысяч на победу Индии над Пакистаном. Эти сборные сыграют друг с другом в рамках чемпионата мира по крикету Т20, который проходит в США.

На триумф Индии предлагается коэффициент 1.40. Успех пакистанской команды оценивается за 2.95. Соперничество Индии и Пакистана – самое принципиальное противостояние в истории этого вида спорта. Три последние очные встречи выиграла Индия.

Матч пройдет 9 июня и начнется в 17:30 мск.

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