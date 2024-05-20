Аталанта – Торино: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Адзурри д’Италия
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На стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо нас ждет захватывающее противостояние между Аталантой и Торино в рамках заключительного 38-го тура итальянской Серии А. Обе команды показали интересные результаты в последних матчах, и этот поединок обещает быть не менее интригующим.
Аталанта
Под руководством Джан Пьеро Гасперини, Аталанта демонстрирует уверенную игру, что подтверждают их последние результаты. После 36 туров команда занимает 5 место в турнирной таблице с 66 очками. Лучший бомбардир команды, Джанлука Скамакка, забил 18 мячей в 41 матче.
Последние пять игр Аталанты:
- Лечче – Аталанта, 0:2
- Аталанта – Рома, 2:1
- Лига Европы: Аталанта – Байер, 3:0
- Кубок: Аталанта – Ювентус, 0:1
- Лига Европы: Аталанта – Марсель, 3:0
Аталанта победила в 5 последних матчах Серии А, забивая в каждом из них. В последних 10 матчах они неизменно забивают, а в последних 5 играх пропустили лишь 2 гола. Это свидетельствует о хорошей форме как в атаке, так и в обороне.
Торино
Торино, под руководством Ивана Юрича, занимает 9 место с 53 очками. Лучший бомбардир команды, Дуван Сапата, забил 13 мячей в 37 матчах.
Последние пять игр Торино:
- Торино – Милан, 3:1
- Верона – Торино, 1:2
- Торино – Болонья, 0:0
- Интер – Торино, 2:0
- Торино – Фрозиноне, 0:0
Торино не проигрывает в 3 последних матчах, однако в целом их результаты в сезоне были нестабильными. Команда забивает в среднем 1 гол за игру в последних пяти матчах, но и пропускает тоже достаточно.
Анализ и прогноз
Учитывая, что Аталанта демонстрирует стабильную результативность, особенно на своем поле, а также надежную игру в обороне, можно ожидать, что они смогут удержать свои ворота на замке. Торино, несмотря на последние успехи, в этом сезоне не показывал впечатляющей атакующей игры.
Кроме того, статистика подтверждает, что Аталанта успешно справляется с обороной в домашних матчах. В последних пяти матчах они пропустили лишь 2 гола, что указывает на их сильную защитную линию.
Коэффициенты букмекеров
- Победа Аталанты: 3.35
- Ничья: 3.4
- Победа Торино: 2.17
- Обе забьют – Да: 1.70
- Обе забьют – Нет: 2.17
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.17
Где смотреть матч Аталанта – Торино
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- Дата проведения
- 26 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»