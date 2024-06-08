Крупнейшие пенсионные фонды Нидерландов отказались от инвестиций в игорный сектор

Второй по величине пенсионный фонд Нидерландов PFZW в прошлом году продал свои доли приблизительно в 60 игорных компаниях на общую сумму около €600 млн.

Такое решение приняли по результатам опроса, согласно которому большинство членов PFZW не одобряют участие фонда в гемблинг-секторе. В результате принято решение отказаться от инвестиций в компании, которые имеют оборот от азартных игр свыше 1%.

Прошлогодний опрос в крупнейшем в Нидерландах пенсионном фонде ABP показал, что половина членов также не одобряют участие в гемблинг-компаниях.

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