Алькарас – главный претендент на победу на «Уимблдоне». Медведев – в топ-5 фаворитов
Букмекеры считают, что Карлос Алькарас выиграет «Уимблдон»-2024.
Вторым претендентом считается Янник Синнер, третьим – Новак Джокович. После сегодняшней победы на «Ролан Гаррос» Алькарас стал трехкратным чемпионом «Больших шлемов». Испанец также выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023.
Победитель «Уимблдона»-2024 по мнению букмекеров:
- Карлос Алькарас – 2.40;
- Янник Синнер – 2.60;
- Новак Джокович – 6.00;
- Даниил Медведев – 17.0;
- Александр Зверев – 17:0.
Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» как главный фаворит. Но в финале дал поймать два удобных коэффициента