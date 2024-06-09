Алькарас – главный претендент на победу на «Уимблдоне». Медведев – в топ-5 фаворитов

Теги Новак Джокович Уимблдон Ролан Гаррос Ставки на спорт Александр Зверев Даниил Медведев Ставки на теннис Карлос Алькарас Янник Синнер Ставки

Букмекеры считают, что Карлос Алькарас выиграет «Уимблдон»-2024.

Вторым претендентом считается Янник Синнер, третьим – Новак Джокович. После сегодняшней победы на «Ролан Гаррос» Алькарас стал трехкратным чемпионом «Больших шлемов». Испанец также выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023.

Победитель «Уимблдона»-2024 по мнению букмекеров:

  • Карлос Алькарас – 2.40;
  • Янник Синнер – 2.60;
  • Новак Джокович – 6.00;
  • Даниил Медведев – 17.0;
  • Александр Зверев – 17:0.

Ставки на Спортсе

Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» как главный фаворит. Но в финале дал поймать два удобных коэффициента

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