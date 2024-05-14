Олимпиакос – Фиорентина: прогноз на матч 29 мая 2024, Лига Конференций

Дата матча: 29 мая 2024 года

Место проведения: стадион OPAP Arena, Афины

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

Перед финальным матчем между Олимпиакосом и Фиорентиной в Лиге Конференций стоит рассмотреть данные обеих команд.

Олимпиакос показывает впечатляющие результаты, особенно в последних матчах. Они победили в 7 из 8 матчей, что является очень внушительным показателем. В их последних пяти матчах они забили 12 голов, демонстрируя сильную атакующую игру. Несмотря на то, что они пропустили 10 голов за весь турнир, их атака часто перекрывает это, создавая моменты.

Фиорентина также показывает стабильную игру, не проиграв в последних шести матчах. Они забили 25 голов за 12 матчей, что говорит о их способности создавать опасные моменты в атаке. Однако, их оборона пропустила 13 голов, что может стать проблемой в матче против Олимпиакоса, который демонстрирует высокий уровень атакующего футбола.

С учетом этого анализа, можно сделать вывод, что Олимпиакос имеет небольшое преимущество перед Фиорентиной благодаря своей стабильной атакующей игре и домашнему полю.

Рекомендация для ставки: Прогноз на победу Олимпиакоса за коэффициент 3 .

Коэффициенты:

П1 – 3

Х – 3,25

П2 – 2,4

Во сколько играют Олимпиакос – Фиорентина

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч