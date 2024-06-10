Михаил Дегтярев об отчислениях букмекеров: «Разберемся, почему одним дают мало, а другим – много»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что целевые отчисление от букмекеров распределяются несправедливо.

«С лудоманией нужно бороться. Пока она не поборота – все деньги на спорт. От федераций есть вопросы, как распределяются деньги.

Мы поправим распределение средств. Обещаю, я в этом разберусь. Мы разберемся с тем, почему одним [видам спорта] мало, другим много, пересчитаем», – сказал Дегтярев.

За первый квартал 2024 года букмекеры заплатили отчисления в размере 8,1 млрд рублей. Это рекордный показатель.

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