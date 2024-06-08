«Лестер» – главный фаворит на вылет из АПЛ в следующем сезоне. Клубу грозит снятие очков за нарушение финансовых правил

БК Skybet открыла линию на вылет команд из АПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Лестер» – главный фаворит на понижение. Клуб выиграл Чемпионшип-2023/24 и вернулся в высший дивизион. Весной АПЛ выдвинула клубу обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23.

«Лисам» грозит снятие очков в следующем сезоне. Кроме того, «Лестер» остался без главного тренера.

3 июня Энцо Мареска подписал контракт с «Челси». Сообщалось, что «лисы» получат более €10 млн в качестве компенсации за итальянца.

Претенденты на вылет из АПЛ-2024/25 по мнению букмекеров:

«Лестер» – 1.44;

«Ипсвич» – 1.83;

«Эвертон» – 2.2;

«Саутгемптон» – 2.5;

«Ноттингем Форест» – 2.75;

«Вулверхэмптон» – 4.5;

«Брентфорд» – 5.00;

«Фулхэм» – 6.00;

«Борнмут» – 9.00;

«Кристал Пэлас» – 9.00;

«Манчестер Сити» – 17.00

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