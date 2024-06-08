«Лестер» – главный фаворит на вылет из АПЛ в следующем сезоне. Клубу грозит снятие очков за нарушение финансовых правил
БК Skybet открыла линию на вылет команд из АПЛ по итогам сезона-2024/25.
«Лестер» – главный фаворит на понижение. Клуб выиграл Чемпионшип-2023/24 и вернулся в высший дивизион. Весной АПЛ выдвинула клубу обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23.
«Лисам» грозит снятие очков в следующем сезоне. Кроме того, «Лестер» остался без главного тренера.
3 июня Энцо Мареска подписал контракт с «Челси». Сообщалось, что «лисы» получат более €10 млн в качестве компенсации за итальянца.
Претенденты на вылет из АПЛ-2024/25 по мнению букмекеров:
- «Лестер» – 1.44;
- «Ипсвич» – 1.83;
- «Эвертон» – 2.2;
- «Саутгемптон» – 2.5;
- «Ноттингем Форест» – 2.75;
- «Вулверхэмптон» – 4.5;
- «Брентфорд» – 5.00;
- «Фулхэм» – 6.00;
- «Борнмут» – 9.00;
- «Кристал Пэлас» – 9.00;
- «Манчестер Сити» – 17.00
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