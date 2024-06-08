«Лестер» – главный фаворит на вылет из АПЛ в следующем сезоне. Клубу грозит снятие очков за нарушение финансовых правил

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Ипсвич Ставки на спорт чемпионшип Ставки на футбол Ставки

БК Skybet открыла линию на вылет команд из АПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Лестер» – главный фаворит на понижение. Клуб выиграл Чемпионшип-2023/24 и вернулся в высший дивизион. Весной АПЛ выдвинула клубу обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23.

«Лисам» грозит снятие очков в следующем сезоне. Кроме того, «Лестер» остался без главного тренера.

3 июня Энцо Мареска подписал контракт с «Челси». Сообщалось, что «лисы» получат более €10 млн в качестве компенсации за итальянца.

Претенденты на вылет из АПЛ-2024/25 по мнению букмекеров:

  • «Лестер» – 1.44;
  • «Ипсвич» – 1.83;
  • «Эвертон» – 2.2;
  • «Саутгемптон» – 2.5;
  • «Ноттингем Форест» – 2.75;
  • «Вулверхэмптон» – 4.5;
  • «Брентфорд» – 5.00;
  • «Фулхэм» – 6.00;
  • «Борнмут» – 9.00;
  • «Кристал Пэлас» – 9.00;
  • «Манчестер Сити» – 17.00

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8 комментариев
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Куда интереснее то, что кэф на вылет Сити обрушился с 2000 до 17.
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17.00 - ого ))
+2
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На самом деле наверное да, Лестер, Ипсвич и Форест кажутся самыми слабыми
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Ответ Unknown Noname
Куда интереснее то, что кэф на вылет Сити обрушился с 2000 до 17.
Кому-то что-то известно :)
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Ответ Bad Santa
Кому-то что-то известно :)
было бы известно, были бы между Лестером и Ипсвичем
а так скорее возможность денег поднять на хайпе
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Ответ Unknown Noname
Куда интереснее то, что кэф на вылет Сити обрушился с 2000 до 17.
115 нарушений. Видел инфографику, что Сити вылетит с вероятностью 50%, если снимут 50 очков
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