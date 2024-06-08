Во Франции накануне Евро-2024 запустили кампанию против лудомании

Национальное управление по азартным играм Франции (ANJ) в преддверии Евро-2024 запустило информационную кампанию против лудомании.

Профилактическая кампания от ANJ была разработана французским рекламным агентством Rosbeef!. В программе используются желтые баннеры и реальные истории из жизни игроков-лудоманов, чтобы лучше передать серьезность последствий игровой зависимости.

Кроме этого, кампания будет включать социальную рекламу в Snapchat и видеоролики с отзывами игроков. Согласно опросу, за Евро-2024 будут наблюдать более 50% жителей Франции. Треть населения страны планирует делать ставки на матчи турнира.

Аналитики прогнозируют, что французы поставят более €1 млрд на игры Евро-2024.

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