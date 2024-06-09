В Аргентине предлагают ввести биометрию в онлайн-гемблинге. Это поможет исключить доступ несовершеннолетних к азартным играм

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В парламенте Аргентины зарегистрировали законопроект о внедрении биометрической аутентификации.

Инициировавший законопроект депутат считает, что это поможет исключить доступ несовершеннолетних к азартным онлайн-играм, поскольку сейчас дети используют данные взрослых для входа на игровые платформы.

Проект закона приняли к рассмотрению и будут обсуждать на заседании парламента.

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