В Аргентине предлагают ввести биометрию в онлайн-гемблинге. Это поможет исключить доступ несовершеннолетних к азартным играм
В парламенте Аргентины зарегистрировали законопроект о внедрении биометрической аутентификации.
Инициировавший законопроект депутат считает, что это поможет исключить доступ несовершеннолетних к азартным онлайн-играм, поскольку сейчас дети используют данные взрослых для входа на игровые платформы.
Проект закона приняли к рассмотрению и будут обсуждать на заседании парламента.
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