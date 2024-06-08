Во Франции бетторы поставят более €1 млрд на матчи Евро-2024. Показатель превысит сумму ставок на Евро-2020 и ЧМ-2022
Национальное управление азартных игр Франции (ANJ) прогнозирует увеличение объема ставок на предстоящий Евро-2024.
Прогнозируемый показатель в €1 млрд превысит общую сумму ставок на чемпионат мира в Катаре в 2022-м (€900 млн) и предыдущий Евро (€700 млн).
На фоне ажиотажа ANJ призывает бетторов быть бдительными и пользоваться услугами легальных операторов.
Сборная Франции – второй фаворит Евро после Англии.