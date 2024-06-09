Первый в ОАЭ казино-курорт сможет приносить около $1,8 млрд в год

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В ОАЭ в свободной экономической зоне Рас-Эль-Хайма строится первый казино-курорт в стране стоимостью $3,9 млрд.

Аналитики инвестиционного банка CBRE Capital Advisors спрогнозировали доход интегрированного казино-курорта Wynn Al Marjan Island. По прогнозу, к 2030 году проект станет приносить $1,8 млрд в год.

Строительство комплекса планируют завершить в начале 2027 года.

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