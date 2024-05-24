Балтика – Зенит: прогноз на матч 2 июня 2024, Фонбет Кубок России

Дата матча: 2 июня 2024 года

Место проведения: стадион Лужники, Москва

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Финал Кубка России обещает быть захватывающим противостоянием между Балтикой и Зенитом. Обе команды добились успеха на своем пути к финалу и готовы побороться за трофей на стадионе «Лужники» в Москве.

Балтика

Балтика демонстрировала неплохую форму в этом сезоне, особенно в Кубке России. В последних пяти матчах они одержали важные победы, в том числе над Спартаком с минимальным счетом 1:0. Однако команда испытывает проблемы в обороне, пропустив 10 голов в последних пяти играх, что вызывает определенные опасения перед финалом.

Последние пять матчей Балтики:

Балтика – Локомотив, 1:3 (Премьер-лига)

Ростов – Балтика, 2:1 (Премьер-лига)

Балтика – Спартак, 1:0 (Кубок)

Балтика – Динамо, 2:3 (Премьер-лига)

Урал – Балтика, 2:1 (Премьер-лига)

Балтика забила 6 голов в последних пяти играх, но пропустила 10, что свидетельствует о нестабильной игре в обороне.

Зенит

Зенит подходит к финалу Кубка России в отличной форме, демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах они забили 8 голов и пропустили всего 4, что подтверждает их высокий уровень игры. В полуфинале они победили ЦСКА в серии пенальти после безголевой ничьей в основное время.

Последние пять матчей Зенита:

Зенит – Ростов, 2:1 (Премьер-лига)

Ахмат – Зенит, 1:5 (Премьер-лига)

Зенит – ЦСКА, 0:0 (Кубок, 5:4 по пенальти)

Зенит – ЦСКА, 0:1 (Премьер-лига)

Факел – Зенит, 1:1 (Премьер-лига)

Зенит уверенно забивает в среднем 1.6 гола за игру в последних пяти матчах, пропуская при этом лишь 0.8 гола в среднем за матч.

Анализ и прогноз

Зенит является явным фаворитом в этом матче, учитывая их стабильные результаты и более высокое качество игры. Балтика, несмотря на несколько ярких побед, испытывает серьезные проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в матче против Зенита.

Коэффициенты букмекеров

Победа Балтики : 8.0

: 8.0 Ничья : 4.4

: 4.4 Победа Зенита: 1.43

Учитывая текущую форму команд и статистику последних матчей, Зенит выглядит значительно сильнее и имеет высокие шансы на победу. Вероятность того, что Зенит забьет больше двух голов, также очень высока.

Рекомендация: Прогноз на то, что Зенит забьет больше двух голов за коэффициент 2.20

Где смотреть матч Балтика – Зенит

Во сколько играют Балтика – Зенит

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