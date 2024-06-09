22 из 22 экспертов ESPN считают, что в финальной серии Кубка Стэнли будет минимум 6 матчей

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки

Эксперты ESPN уверены, что «Флорида» и «Эдмонтон» в финальной серии Кубка Стэнли сыграют минимум 6 матчей.

Перед стартом финала 22 эксперта ESPN по НХЛ предположили, сколько матчей понадобится для выявления победителя. Каждый назвал либо 6, либо 7 игр вне зависимости от того, какую из команд он выбрал. В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

На тотал больше 5,5 матчей в серии предлагается коэффициент 1.58, меньше – 2.23. 

Флорида обыграла Эдмонтон в первом матче и повела в серии 1-0.

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