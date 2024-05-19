Наполи – Лечче: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А

Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сан-Паоло

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В последнем туре Серии А сезона 2023-2024, Наполи примет Лечче на стадионе Сан-Паоло. Давайте проанализируем текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.

Наполи

Наполи под руководством Франческо Кальцоны занимает 10-е место в таблице с 52 очками. Команда не может выиграть в шести последних матчах Серии А и показывает слабую оборону, пропуская в 16 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Виктор Осимхен, забил 17 голов в 31 матче.

В последних пяти играх Наполи забил 5 голов и пропустил 8:

Фиорентина – Наполи, 2:2

Наполи – Болонья, 0:2

Удинезе – Наполи, 1:1

Наполи – Рома, 2:2

Эмполи – Наполи, 1:0

Несмотря на слабую оборону, Наполи демонстрирует стабильную результативность в атаке.

Лечче

Лечче под руководством Луки Готти занимает 14-е место в таблице с 37 очками. Команда не может выиграть в четырех последних матчах Серии А и также показывает слабую оборону, пропуская в четырех последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Никола Крстович, забил 7 голов в 35 матчах.

В последних пяти играх Лечче забил 5 голов и пропустил 6:

Лечче – Аталанта, 0:2

Лечче – Удинезе, 0:2

Кальяри – Лечче, 1:1

Лечче – Монца, 1:1

Сассуоло – Лечче, 0:3

Несмотря на результаты, Лечче также может забивать, но имеет проблемы с обороной.

Анализ и прогноз

Обе команды демонстрируют нестабильные результаты и слабую оборону. Однако, учитывая проблемы Лечче с реализацией моментов в последних матчах и силу атаки Наполи, особенно дома, можно ожидать, что Наполи удастся сдержать соперника. Также стоит учесть, что Лечче проиграло два последних выездных матча без забитых голов.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.10

Исходя из данных о форме и статистике команд, ставка на то, что обе команды не забьют, выглядит наиболее оправданной.

Коэффициенты:

П1 – 1,45

Х – 4,8

П2 – 6,7

Где смотреть матч Наполи – Лечче

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