Пара финалистов Евро-2024 по мнению букмекеров: Англия – Германия или Франция – Германия

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Букмекеры считают, что сборная Германии сыграет с Англией или Францией в финале домашнего Евро-2024.

На эти пары предлагается коэффициент 11.00. Третьей вероятной парой финалистов является Англия – Франция за 13.00.

Пара финалистов Евро-2024 по мнению букмекеров:

  • Англия – Германия: 11.00;
  • Франция – Германия: 11.00;
  • Англия – Франция: 13.00;
  • Англия – Португалия: 15.00;
  • Франция – Испания: 15.00;
  • Франция – Португалия: 15.00;
  • Англия – Испания: 17.00;
  • Германия – Испания: 17.00;
  • Англия – Нидерланды: 20.00;
  • Франция – Нидерланды: 20.00.

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