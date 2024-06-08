Пара финалистов Евро-2024 по мнению букмекеров: Англия – Германия или Франция – Германия

Букмекеры считают, что сборная Германии сыграет с Англией или Францией в финале домашнего Евро-2024.

На эти пары предлагается коэффициент 11.00. Третьей вероятной парой финалистов является Англия – Франция за 13.00.

Пара финалистов Евро-2024 по мнению букмекеров:

Англия – Германия: 11.00;

Франция – Германия: 11.00;

Англия – Франция: 13.00;

Англия – Португалия: 15.00;

Франция – Испания: 15.00;

Франция – Португалия: 15.00;

Англия – Испания: 17.00;

Германия – Испания: 17.00;

Англия – Нидерланды: 20.00;

Франция – Нидерланды: 20.00.

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