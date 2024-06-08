Фавориты с коэффициентом ниже 1.20 не проигрывают в женских финалах «Ролан Гаррос». 1.07 – победа Швентек над Паолини

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Ига Швентек и Жасмин Паолини играют в финале «Ролан Гаррос».

Швентек – фаворит матча с коэффициентом 1.07. Победа Паолини оценивается за 10.5.

Фавориты с коэффициентом ниже 1.20 не проигрывают в женских финалах «Ролан Гаррос». В 2010-м победа Саманты Стосур над Франческой Скьявоне котировалась ровно за 1.20. Австралийка проиграла – 4:6, 6:7.

Фавориты с коэффициентом ниже 1.20 в финалах «РГ» в XXI веке:

  • 2007-й – Жюстин Энен (1.18) обыграла Ану Иванович (6:1, 6:2);
  • 2013-й – Серена Уильямс (1.18) обыграла Марию Шарапову (6:4, 6:4);
  • 2022-й – Ига Швентек (1.15) обыграла Коко Гауфф (6:1, 6:3);
  • 2023-й – Ига Швентек (1.16) обыграла Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4).

Финал проходит на Корте Филиппа Шатрие.

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1 комментарий
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2013-й – Серена Уильямс (1.18) обыграла Марию Шарапову (6:4, 6:4);
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При этом для Гоатрены грунт не являлся её лучшим покрытием, а играла в финале с так называемой Claypova. Но перед матчем дали такую разгромную разницу в коэффициентах 🤣🤣
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