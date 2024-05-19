Фрозиноне – Удинезе: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Бенито Стрипе
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Фрозиноне и Удинезе встречаются в заключительном туре Серии А сезона 2023-2024. Обе команды находятся в нижней части таблицы и практически не имеют турнирной мотивации, кроме как завершить сезон на положительной ноте. Давайте проанализируем их текущую форму и сделаем прогноз на исход матча.
Фрозиноне
Фрозиноне под руководством Эузебио Ди Франческо занимает 16-е место в таблице с 35 очками. В последнем матче команда обыграла Монцу со счетом 1:0. За 37 туров команда одержала 8 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений, забив 44 гола и пропустив 68. Лучший бомбардир команды – Матиас Соуле с 11 голами.
В последних пяти матчах Фрозиноне забил 4 гола и пропустил 5. Несмотря на победу в последнем матче, команда показывает не самую стабильную форму, особенно в атаке.
Удинезе
Удинезе под руководством Фабио Каннаваро занимает 17-е место в таблице с 34 очками. В последнем матче команда сыграла вничью с Эмполи (1:1). За 37 туров Удинезе одержал 5 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, забив 36 голов и пропустив 53. Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка с 9 голами.
В последних пяти матчах Удинезе забил 6 голов и пропустил 5. Команда показывает неплохую форму, не проигрывая в последних четырех матчах.
Статистика и предыдущие результаты
Фрозиноне: Последние 5 игр – 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.
- Монца – Фрозиноне, 0:1
- Фрозиноне – Интер, 0:5
- Эмполи – Фрозиноне, 0:0
- Фрозиноне – Салернитана, 3:0
- Торино – Фрозиноне, 0:0
Удинезе: Последние 5 игр – 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение.
- Удинезе – Эмполи, 1:1
- Лечче – Удинезе, 0:2
- Удинезе – Наполи, 1:1
- Болонья – Удинезе, 1:1
- Удинезе – Рома, 1:2
Анализ и прогноз
Фрозиноне и Удинезе показывают схожие результаты в последних матчах, но ни одна из команд не демонстрирует выдающуюся результативность. Оба клуба обладают слабой атакой и неустойчивой обороной, что отражается в их статистике забитых и пропущенных голов.
Фрозиноне не забивает в трех из последних пяти матчей, а Удинезе имеет низкую результативность, хотя и забивает в каждом из последних пяти матчей. Исходя из текущей формы и мотивации команд, можно ожидать осторожную игру с малым количеством голов.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.18
Коэффициенты:
- П1 – 2,35
- Х – 3,1
- П2 – 3,25
Где смотреть матч Фрозиноне – Удинезе
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- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»