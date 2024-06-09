Алькарас впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Испанец котировался фаворитом перед стартом турнира, Зверев был в топ-5
Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 3:6, 5:7, 6:1, 6:2.
21-летний Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Перед стартом турнира испанец котировался фаворитом. Зверев входил в топ-5 претендентов на победу.
Победитель «Ролан Гаррос»-2024 по мнению букмекеров перед стартом турнира:
- Карлос Алькарас – 3.00;
- Новак Джокович – 3.50;
- Янник Синнер – 4.90;
- Александр Зверев – 8.70;
- Стефанос Циципас – 9.90.
Алькарас или Зверев заберут Кубок Мушкетеров. А почему «Ролан Гаррос» так назвал трофей?