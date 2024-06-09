Алькарас впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Испанец котировался фаворитом перед стартом турнира, Зверев был в топ-5

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Ставки на спорт Александр Зверев Стефанос Циципас Ставки на теннис Карлос Алькарас Янник Синнер Ставки

Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 3:6, 5:7, 6:1, 6:2.

21-летний Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Перед стартом турнира испанец котировался фаворитом. Зверев входил в топ-5 претендентов на победу. 

Победитель «Ролан Гаррос»-2024 по мнению букмекеров перед стартом турнира:

  1. Карлос Алькарас – 3.00;
  2. Новак Джокович – 3.50;
  3. Янник Синнер – 4.90;
  4. Александр Зверев – 8.70;
  5. Стефанос Циципас – 9.90.

Ставки на Спортсе

Алькарас или Зверев заберут Кубок Мушкетеров. А почему «Ролан Гаррос» так назвал трофей?

1 комментарий
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Он заслужил. Тяжёлый полуфинал против Синнера вытащил и в финале сражался до конца. Зверев не должен был проходить Рууда, только проблемы с желудком помешали тому быть в финале
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