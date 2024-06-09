Алькарас впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Испанец котировался фаворитом перед стартом турнира, Зверев был в топ-5

Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 3:6, 5:7, 6:1, 6:2.

21-летний Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Перед стартом турнира испанец котировался фаворитом. Зверев входил в топ-5 претендентов на победу.

Победитель «Ролан Гаррос»-2024 по мнению букмекеров перед стартом турнира:

Карлос Алькарас – 3.00; Новак Джокович – 3.50; Янник Синнер – 4.90; Александр Зверев – 8.70; Стефанос Циципас – 9.90.

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