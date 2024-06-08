Количество потенциальных договорных матчей в мае снизилось до 53. Больше всего подозрительных игр зафиксировано в футболе (ULIS)

Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовала отчет о потенциальных договорных матчах, выявленных в мае 2024 года.

В список попали 53 спортивных события. Больше всего подозрительных матчей в футболе – 44. На втором месте настольный теннис – 5 встреч. Далее идут киберспорт – 2 игры, бадминтон – 1 игра, теннис – 1 игра.

Количество полученных ULIS в мае сигналов о потенциальных нарушениях спортивной честности снизилось в сравнении с апрелем – с 60 до 53.

Регионы-лидеры по количеству подозрительных матчей:

Европа – 26;

Азия – 16;

Южная Америка – 5;

Африка – 3;

Австралия и Океания – 2;

Северная Америка – 1.

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