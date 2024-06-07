Трафик российских букмекеров в мае вырос почти на 10%

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Общий трафик легальных российских БК в мае вырос на 9,41% и составил 125,5 млн пользователей.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» (64,5 млн). Вторым идет Winline (14,8 млн), третье место занимает PARI (10,4 млн посещений).

Наибольшее падение показала букмекерская компания «Мелбет» – ее трафик упал на 23% по сравнению с апрелем. Наибольший прирост показала БК «Балтбет» – плюс 53%.

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