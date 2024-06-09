Пикфорд и Меньян будут бороться за звание лучшего вратаря Евро-2024 по мнению букмекеров

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Букмекеры считают, что Джордан Пикфорд и Майк Меньян – главные претенденты на звание лучшего вратаря Евро-2024.

По тенденции лучшим голкипером становится победитель или финалист Евро. В 2008 и 2012 годах лучшим вратарем признавался Икер Касильяс, в 2016-м – финалист Уго Льорис, на Евро-2020 – Джанлуиджи Доннарумма.

Лучший вратарь Евро-2024 по версии букмекеров:

  • Джордан Пикфорд – 8.00;
  • Майк Меньян – 8.00;
  • Мануэль Нойер – 10.0;
  • Унаи Симон – 10.0;
  • Марк-Андре тер Стеген – 11.0.

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