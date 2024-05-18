Боруссия Д — Реал: прогноз на матч 1 июня 2024, Лига Чемпионов

Дата матча: 1 июня 2024 года

Место проведения: стадион Уэмбли, Лондон

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Финал Лиги чемпионов на Уэмбли между Боруссией Дортмунд и Реалом Мадрид обещает стать напряженным и зрелищным событием. Обе команды демонстрируют впечатляющую форму на протяжении турнира, но статистика и текущая форма дают основания полагать, что Реал Мадрид имеет больше шансов на победу. В этом обзоре мы подробно рассмотрим обе команды, их текущую форму, статистику и прогнозируем исход матча.

Боруссия Дортмунд

Текущее положение: Победитель трех последних матчей в Лиге чемпионов

Результат последней игры в турнире: Победа над ПСЖ со счетом 1:0

Форма: Боруссия Дортмунд выиграла 7 из 12 матчей в Лиге чемпионов, забив 17 голов и пропустив 9. Команда стабильно забивает в последних 7 матчах турнира.

Последние 5 игр:

Боруссия Дортмунд – Дармштадт, 4:0

Майнц – Боруссия Дортмунд, 3:0

ПСЖ – Боруссия Дортмунд, 0:1

Боруссия Дортмунд – Аугсбург, 5:1

Боруссия Дортмунд – ПСЖ, 1:0

Реал Мадрид

Текущее положение: Не проигрывает в 6 последних матчах в Лиге чемпионов

Результат последней игры в турнире: Победа над Баварией со счетом 2:1

Форма: Реал Мадрид не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, выиграв 9 из 12 матчей. Команда забила 26 голов и пропустила 15.

Последние 5 игр:

Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4

Реал Мадрид – Алавес, 5:0

Гранада – Реал Мадрид, 0:4

Реал Мадрид – Бавария, 2:1

Реал Мадрид – Кадис, 3:0

Анализ и прогноз

Боруссия Дортмунд:

Сильные стороны: Стабильная атака, победы над сильными соперниками.

Стабильная атака, победы над сильными соперниками. Слабые стороны: Склонность к пропусканию голов в ключевых матчах.

Реал Мадрид:

Сильные стороны: Непобежденная серия в турнире, мощная атака.

Непобежденная серия в турнире, мощная атака. Слабые стороны: Пропускает в большинстве матчей.

Реал Мадрид показывает отличную форму в этом сезоне Лиги чемпионов, демонстрируя сильную атаку и стабильные результаты. Боруссия Дортмунд также впечатляет своей игрой, но имеет тенденцию пропускать в важных матчах. Учитывая текущую форму и статистику, вероятность победы Реал Мадрид выглядит более убедительной.

Рекомендация: Прогноз на победу Реал Мадрид за коэффициент 1.6

Коэффициенты:

П1 – 5,4

Х – 4,2

П2 – 1,6

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

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