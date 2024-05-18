Боруссия Д — Реал: прогноз на матч 1 июня 2024, Лига Чемпионов
Дата матча: 1 июня 2024 года
Место проведения: стадион Уэмбли, Лондон
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Финал Лиги чемпионов на Уэмбли между Боруссией Дортмунд и Реалом Мадрид обещает стать напряженным и зрелищным событием. Обе команды демонстрируют впечатляющую форму на протяжении турнира, но статистика и текущая форма дают основания полагать, что Реал Мадрид имеет больше шансов на победу. В этом обзоре мы подробно рассмотрим обе команды, их текущую форму, статистику и прогнозируем исход матча.
Боруссия Дортмунд
Текущее положение: Победитель трех последних матчей в Лиге чемпионов
Результат последней игры в турнире: Победа над ПСЖ со счетом 1:0
Форма: Боруссия Дортмунд выиграла 7 из 12 матчей в Лиге чемпионов, забив 17 голов и пропустив 9. Команда стабильно забивает в последних 7 матчах турнира.
Последние 5 игр:
- Боруссия Дортмунд – Дармштадт, 4:0
- Майнц – Боруссия Дортмунд, 3:0
- ПСЖ – Боруссия Дортмунд, 0:1
- Боруссия Дортмунд – Аугсбург, 5:1
- Боруссия Дортмунд – ПСЖ, 1:0
Реал Мадрид
Текущее положение: Не проигрывает в 6 последних матчах в Лиге чемпионов
Результат последней игры в турнире: Победа над Баварией со счетом 2:1
Форма: Реал Мадрид не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, выиграв 9 из 12 матчей. Команда забила 26 голов и пропустила 15.
Последние 5 игр:
- Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4
- Реал Мадрид – Алавес, 5:0
- Гранада – Реал Мадрид, 0:4
- Реал Мадрид – Бавария, 2:1
- Реал Мадрид – Кадис, 3:0
Анализ и прогноз
Боруссия Дортмунд:
- Сильные стороны: Стабильная атака, победы над сильными соперниками.
- Слабые стороны: Склонность к пропусканию голов в ключевых матчах.
Реал Мадрид:
- Сильные стороны: Непобежденная серия в турнире, мощная атака.
- Слабые стороны: Пропускает в большинстве матчей.
Реал Мадрид показывает отличную форму в этом сезоне Лиги чемпионов, демонстрируя сильную атаку и стабильные результаты. Боруссия Дортмунд также впечатляет своей игрой, но имеет тенденцию пропускать в важных матчах. Учитывая текущую форму и статистику, вероятность победы Реал Мадрид выглядит более убедительной.
Рекомендация: Прогноз на победу Реал Мадрид за коэффициент 1.6
Коэффициенты:
- П1 – 5,4
- Х – 4,2
- П2 – 1,6
Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
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- Дата проведения
- 1 июня, 22.00, «Уэмбли»