Белорусская БК Betera запустила брендированный теплоход к старту Евро-2024

Лидер беттинг-индустрии в Беларуси компания Betera в преддверии старта Евро-2024 сообщила о возможности водных прогулок на первом в стране брендированном теплоходе.

Теплоход «‎Свислочь» оформлен в бело-зеленых цветах. На оба борта нанесены надписи: «Футбол», «Гооол», «Все на борт», а рядом вывешены 24 футбольных мяча, которые символизируют количество команд-участниц Евро в Германии.

«Для компании Betera важно постоянно реализовывать необычные проекты, которые привлекают внимание не только в онлайне. Наша компания хочет поделиться со всеми летним настроением и атмосферой большого футбольного праздника. Мы подготовили еще много интересного. Отмечайте это лето красивым футболом и пусть вам улыбнется удача!» – сказал Иван Живица, руководитель отдела по связям с общественностью компании Betera.

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