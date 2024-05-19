Спокойный «Спартак», веселая «Балтика», гол «Зенита» и сухой «Арсенал» – наш выбор на воскресенье

Предпоследние туры в РПЛ и Испании, последние – в АПЛ и Лиге 1. Мы затронули сразу несколько чемпионатов в коротком материале.

«Спартак» и «Рубин» много не забьют

«Спартак» при Владимире Слишковиче провел восемь матчей, низовых из них было шесть. «Рубин» отличался верхами только в начале сезона, после чего было 16 низов в 20 играх. Хотя в двух последних матчах были верхи.

На эту игру есть ТМ2.75 за 1.74.

«Ростов» и «Балтика» подарят зрелище

«Ростов» по верховым играм уступает только «Крыльям» и «Динамо» и в последних семи матчах во всех турнирах ТБ2.5 пробил четырежды. «Балтика» почти весь сезон была низовой, но в последних шести играх РПЛ верх пробивался неизменно.

ТБ2.25 в этом матче идет за 1.72.

«Зенит» забьет «Ахмату» до перерыва

«Зенит» все еще лучше остальных играет в первых таймах, а забивает больше него за этот отрезок только «Динамо». «Ахмат» пропускает до перерыва заметно больше (24), чем после (14). Ну, и мотивация у команд абсолютно разная – «Зенит» борется за чемпионство, а у «Ахмата» уже нет турнирных задач.

Гол «Зенита» в первом тайме оценен в 1.61.

В матче «Арсенала» и «Эвертона» кто-то не забьет

«Арсенал» – явный фаворит, который борется за чемпионство. «Эвертон» не решает турнирных вопросов. Исход, кажется, понятен, учитывая мощную форму хозяев – 15 побед в последних 17 играх.

«Арсенал» и «Эвертон» меньше всех в АПЛ набирали матчей с «обе забьют» – 15 и 14 соответственно. В этой игре «обе забьют – нет» котируется за 1.79, а сухой матч «Арсенала» – за 1.86.

«Кадис» и «Лас-Пальмас» не сыграют результативно

Это последний шанс «Кадиса» выжить в Ла Лиге, но будут ли голы даже в этом случае – большой вопрос. Обе команды – в четверке самых низовых, «Кадис» сыграл 27 низов, «Лас-Пальмас» – 25.

ТМ2.5 дают за 1.63. Есть ТМ2.25 за 1.78.

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Фото: Gettyimages /Stu Forster / Staff; РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Гальперин