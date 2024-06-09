Последние 8 финалов «Ролан Гаррос» выиграли фавориты. Букмекеры верят в победу Алькараса

Александр Зверев и Карлос Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос»-2024.

Букмекеры отдают предпочтение испанцу: коэффициент на победу Алькараса – 1.41. Шансы Зверева оценили коэффициентом 3.20.

Последние 8 финалов «Ролан Гаррос» выиграли фавориты по предматчевой линии. Последний финал, в котором победил андердог, состоялся в 2015 году между Стэном Вавринкой и Новаком Джоковичем. Победа швейцарца шла за 7.80.

Финал пройдет 9 июня и начнется в 15:30 мск.

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Финал «Ролан Гаррос»: букмекеры – за разгром Зверева, но личные встречи – против Алькараса