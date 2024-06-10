BetBoom исполняет желания своих гостей, вместе с амбассадорами

В клубах BetBoom, а также на сайте и в приложении компании стартовала акция «ЧЕк-лист». В преддверии и во время Евро-2024, амбассадоры BetBoom Алексей Смольянинов («Невиданный футбол») и Никита Ковальчук («Картавый футбол») выпустят шоу на YouTube, посвященное чемпионату.

Амбассадоры будут соревноваться друг с другом и выполнять задания в городах Германии, получать за это баллы, которые потом станут бюджетом для выполнения трех желаний участников акции от BetBoom.

Механика акции

Клиентам необходимо перейти на сайт или в приложение BetBoom, зарегистрироваться или войти личный кабинет.

Выбрать команду амбассадора, за которую будут болеть в период шоу и загадать по одному желанию.

Аналогичная акция проходит и в пунктах приема ставок BetBoom. Найти ближайший клуб можно по ссылке (их более 350 по всей России!)

Условия акции

Необходимо совершить ставку от 700 рублей на Чемпионат Европы с минимальным коэффициентом 1.3. По итогам акции амбассадор, чья команда победила в шоу, выберет три желания к исполнению.

Дополнительные подробности можно будет узнать на сайте!

Итоги акции будут опубликованы 18 июля на сайте – https://betboom.ru/actions/checklist