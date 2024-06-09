Объем продаж лотерейных билетов в Нью-Йорке за май составил $772 млн

Лотерейные операторы Нью-Йорка за май продали билетов на $772,2 млн.

По сравнению с маем прошлого года показатель увеличился на 1,2%. Объем продаж мгновенных лотерей составил 57% от общего объема ($439 млн), остальные 43% пришлись на классический лотерейный формат.

В 2023 году Нью-Йорк стал самым прибыльным штатом США по продажам лотерей. Игроки купили билетов на $10 млрд.

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