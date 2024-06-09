В Канаде хотят запретить рекламу букмекеров. Соцопросы показали, что инициативу поддерживают 59% респондентов

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Канадские законодатели призвали полностью запретить беттинг-рекламу.

В качестве аргумента приведен тот факт, что после легализации ставок на спорт в провинции Онтарио рекламные площадки заполонила реклама букмекеров. 

Соцопросы показали, что инициативу поддерживают 59% респондентов. При этом 19 млн человек регулярно делают ставки. Население Канады – около 41 млн.

Противники запрета заявляют, что эта мера не урегулирует рынок, а приведет к засилью «серых» операторов.

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