«Флорида» – фаворит первого матча финала Кубка Стэнли. «Эдмонтон» побеждает с форой (+1.5) на выезде в 8 из 9 последних игр
«Флорида» примет «Эдмонтон» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Хозяева идут фаворитами встречи за 2.17. Победа гостей котируется за 2.90. Заключить пари на ничью по итогам трех периодов предлагается за 4.50.
«Эдмонтон» выигрывает с форой (+1.5) на выезде в 8 из 9 последних игр. Победа с форой (+1.5) в матче с «Флоридой» оценивается за 1.45.
Матч пройдет 9 июня и начнется в 3:00 мск.
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