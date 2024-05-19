Лацио – Сассуоло: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Олимпико, Рим
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В заключительном туре Серии А сезона 2023-2024, Лацио принимает на Олимпийском стадионе команду Сассуоло. Давайте рассмотрим текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.
Лацио
Под руководством Игора Тудора, Лацио занимает 7-е место в таблице с 60 очками. Команда не проигрывает в шести последних матчах Серии А и демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из этих матчей. Лучший бомбардир команды – Чиро Иммобиле, который забил 11 голов в 42 матчах.
В последних пяти играх Лацио забил 8 голов и пропустил 4:
- Интер – Лацио, 1:1
- Лацио – Эмполи, 2:0
- Монца – Лацио, 2:2
- Лацио – Верона, 1:0
- Лацио – Ювентус, 2:1
Лацио находится в хорошей форме и продолжает показывать стабильные результаты в атаке, что делает команду явным фаворитом на предстоящий матч.
Сассуоло
Сассуоло под руководством Давиде Баллардини занимает 19-е место в таблице с 29 очками и уже гарантировал себе вылет в Серию B. Лучший бомбардир команды – Андреа Пинамонти, который забил 12 голов в 39 матчах.
В последних пяти играх Сассуоло забил 3 гола и пропустил 12:
- Сассуоло – Кальяри, 0:2
- Дженоа – Сассуоло, 2:1
- Сассуоло – Интер, 1:0
- Фиорентина – Сассуоло, 5:1
- Сассуоло – Лечче, 0:3
Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, что подтверждается большим количеством пропущенных голов. Тем не менее, Сассуоло показывает способность забивать даже сильным соперникам, как это было в матче с Интером.
Анализ и прогноз
С учетом текущей формы обеих команд, можно ожидать, что обе команды будут активно играть в атаке. Лацио демонстрирует стабильную результативность, а Сассуоло, несмотря на проблемы в обороне, также способен забивать. Важно отметить, что Сассуоло, вероятно, постарается закончить сезон на позитивной ноте, что добавит мотивации игрокам.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.78
Исходя из данных о форме и статистике команд, ставка на то, что обе команды забьют, выглядит наиболее оправданной.
Коэффициенты:
- П1 – 1,38
- Х – 5,1
- П2 – 7,5
Где смотреть матч Лацио – Сассуоло
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- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»