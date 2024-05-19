Лацио – Сассуоло: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Олимпико, Рим

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В заключительном туре Серии А сезона 2023-2024, Лацио принимает на Олимпийском стадионе команду Сассуоло. Давайте рассмотрим текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.

Лацио

Под руководством Игора Тудора, Лацио занимает 7-е место в таблице с 60 очками. Команда не проигрывает в шести последних матчах Серии А и демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из этих матчей. Лучший бомбардир команды – Чиро Иммобиле, который забил 11 голов в 42 матчах.

В последних пяти играх Лацио забил 8 голов и пропустил 4:

  • Интер – Лацио, 1:1
  • Лацио – Эмполи, 2:0
  • Монца – Лацио, 2:2
  • Лацио – Верона, 1:0
  • Лацио – Ювентус, 2:1

Лацио находится в хорошей форме и продолжает показывать стабильные результаты в атаке, что делает команду явным фаворитом на предстоящий матч.

Сассуоло

Сассуоло под руководством Давиде Баллардини занимает 19-е место в таблице с 29 очками и уже гарантировал себе вылет в Серию B. Лучший бомбардир команды – Андреа Пинамонти, который забил 12 голов в 39 матчах.

В последних пяти играх Сассуоло забил 3 гола и пропустил 12:

  • Сассуоло – Кальяри, 0:2
  • Дженоа – Сассуоло, 2:1
  • Сассуоло – Интер, 1:0
  • Фиорентина – Сассуоло, 5:1
  • Сассуоло – Лечче, 0:3

Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, что подтверждается большим количеством пропущенных голов. Тем не менее, Сассуоло показывает способность забивать даже сильным соперникам, как это было в матче с Интером.

Анализ и прогноз

С учетом текущей формы обеих команд, можно ожидать, что обе команды будут активно играть в атаке. Лацио демонстрирует стабильную результативность, а Сассуоло, несмотря на проблемы в обороне, также способен забивать. Важно отметить, что Сассуоло, вероятно, постарается закончить сезон на позитивной ноте, что добавит мотивации игрокам.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Да» за коэффициент 1.78

Исходя из данных о форме и статистике команд, ставка на то, что обе команды забьют, выглядит наиболее оправданной.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,38
  • Х – 5,1
  • П2 – 7,5

Где смотреть матч Лацио – Сассуоло

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Лацио – Сассуоло
Дата проведения
26 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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