В девятый раз подряд «Ролан Гаррос» выиграл букмекерский фаворит финала. В лайве сыграли котировки до 11.0

Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос».

В девятый раз подряд «Ролан Гаррос» выиграл букмекерский фаворит по предматчевой линии. На победу испанца предлагали коэффициент 1.41.

Последний финал, в котором выиграл андердог, состоялся в 2015 году – Стэн Вавринка против Новака Джоковича. Шансы швейцарца оценивались за 7.80.

В лайве после победы Зверева в третьем сете коэффициент на триумф Карлоса поднялся до 2.60. Победа испанца с тоталом геймов меньше 45.5 оценивалась за 11.0.

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Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча