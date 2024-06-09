В девятый раз подряд «Ролан Гаррос» выиграл букмекерский фаворит финала. В лайве сыграли котировки до 11.0

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Стэн Вавринка Ставки на спорт Александр Зверев Ставки на теннис Карлос Алькарас Ставки

Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос».

В девятый раз подряд «Ролан Гаррос» выиграл букмекерский фаворит по предматчевой линии. На победу испанца предлагали коэффициент 1.41.

Последний финал, в котором выиграл андердог, состоялся в 2015 году – Стэн Вавринка против Новака Джоковича. Шансы швейцарца оценивались за 7.80.

В лайве после победы Зверева в третьем сете коэффициент на триумф Карлоса поднялся до 2.60. Победа испанца с тоталом геймов меньше 45.5 оценивалась за 11.0.

Ставки на Спортсе

Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий