Аргентина и Эквадор проведут товарищеский матч в США. Букмекеры считают, что аргентинцы победят со счетом 1:0

Сборные Аргентины и Эквадора проведут товарищеский матч в США в преддверии Кубка Америки.

Явным фаворитом котируются действующие чемпионы мира: поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.52. Успех команды Эквадора идет за 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

1:0 в пользу Аргентины – наиболее вероятный исход по мнению букмекеров за 5.10. На победу аргентинцев со счетом 2:0 предлагается коэффициент 5.80. Ничья 1:1 идет за 7.20.

Матч пройдет 10 июня и начнется в 2:00 мск.

Ставки на Спортсе

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