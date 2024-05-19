Эмполи – Рома: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А

Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Карло Кастеллани

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В последнем туре Серии А сезона 2023-2024, Эмполи примет на своем поле Рому. Рассмотрим текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.

Эмполи

Эмполи, под руководством Давиде Николы, занимает 18-е место в таблице с 33 очками. Команда находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в победе, чтобы сохранить место в Серии А. Лучший бомбардир команды – Мбайе Ньянг с 5 голами в 13 матчах.

В последних пяти матчах Эмполи показывает слабую форму, забив всего 2 гола и пропустив 5:

Удинезе – Эмполи, 1:1

Лацио – Эмполи, 2:0

Эмполи – Фрозиноне, 0:0

Аталанта – Эмполи, 2:0

Эмполи – Наполи, 1:0

Эмполи не может выиграть в четырех последних матчах Серии А. Команда испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, что подтверждается низкой результативностью и количеством пропущенных голов.

Рома

Рома, под руководством Даниэле де Росси, занимает 6-е место в таблице с 63 очками и гарантировала себе участие в еврокубках на следующий сезон. Лучший бомбардир команды – Ромелу Лукаку с 22 голами в 48 матчах.

В последних пяти матчах Рома демонстрирует более стабильные результаты, забив 5 голов и пропустив 7:

Рома – Дженоа, 1:0

Аталанта – Рома, 2:1

Байер – Рома, 2:2

Рома – Ювентус, 1:1

Рома – Байер, 0:2

Рома обязательно забивает в последних семи матчах Серии А, что говорит о хорошем атакующем потенциале команды, несмотря на нестабильную оборону.

Анализ и прогноз

Обе команды имеют свои проблемы: Эмполи испытывает трудности с результативностью, а Рома – с надежностью обороны. В то же время, мотивация Эмполи избежать вылета может привести к более агрессивной игре в атаке. Рома, несмотря на уже решенные турнирные задачи, продолжает стабильно забивать.

Таким образом, можно ожидать результативную игру с обеих сторон, учитывая атакующие возможности Ромы и необходимость Эмполи рисковать.

Рекомендация: Прогноз на ТБ2,5 за коэффициент 1.95

Коэффициенты:

П1 – 2

Х – 3,7

П2 – 3,9

Где смотреть матч Эмполи – Рома

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