Эмполи – Рома: прогноз на матч 26 мая 2024, Серия А
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Карло Кастеллани
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В последнем туре Серии А сезона 2023-2024, Эмполи примет на своем поле Рому. Рассмотрим текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.
Эмполи
Эмполи, под руководством Давиде Николы, занимает 18-е место в таблице с 33 очками. Команда находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в победе, чтобы сохранить место в Серии А. Лучший бомбардир команды – Мбайе Ньянг с 5 голами в 13 матчах.
В последних пяти матчах Эмполи показывает слабую форму, забив всего 2 гола и пропустив 5:
- Удинезе – Эмполи, 1:1
- Лацио – Эмполи, 2:0
- Эмполи – Фрозиноне, 0:0
- Аталанта – Эмполи, 2:0
- Эмполи – Наполи, 1:0
Эмполи не может выиграть в четырех последних матчах Серии А. Команда испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, что подтверждается низкой результативностью и количеством пропущенных голов.
Рома
Рома, под руководством Даниэле де Росси, занимает 6-е место в таблице с 63 очками и гарантировала себе участие в еврокубках на следующий сезон. Лучший бомбардир команды – Ромелу Лукаку с 22 голами в 48 матчах.
В последних пяти матчах Рома демонстрирует более стабильные результаты, забив 5 голов и пропустив 7:
- Рома – Дженоа, 1:0
- Аталанта – Рома, 2:1
- Байер – Рома, 2:2
- Рома – Ювентус, 1:1
- Рома – Байер, 0:2
Рома обязательно забивает в последних семи матчах Серии А, что говорит о хорошем атакующем потенциале команды, несмотря на нестабильную оборону.
Анализ и прогноз
Обе команды имеют свои проблемы: Эмполи испытывает трудности с результативностью, а Рома – с надежностью обороны. В то же время, мотивация Эмполи избежать вылета может привести к более агрессивной игре в атаке. Рома, несмотря на уже решенные турнирные задачи, продолжает стабильно забивать.
Таким образом, можно ожидать результативную игру с обеих сторон, учитывая атакующие возможности Ромы и необходимость Эмполи рисковать.
Рекомендация: Прогноз на ТБ2,5 за коэффициент 1.95
Коэффициенты:
- П1 – 2
- Х – 3,7
- П2 – 3,9
Где смотреть матч Эмполи – Рома
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- Дата проведения
- 26 мая, 21.45, «Карло Кастеллани»