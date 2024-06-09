Мбаппе – главный претендент на звание лучшего игрока Евро-2024. Роналду – в топ-5 фаворитов

Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе станет лучшим игроком Евро-2024.

Форвард становился лучшим молодым игроком ЧМ-2018, обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром ЧМ-2022 (8 голов).

На прошлом Евро лучшим игроком был признан Джанлуиджи Доннарумма. Он стал вторым вратарем после Петера Шмейхеля, который удостоился этого звания.

Лучший игрок Евро-2024 по мнению букмекеров:

Килиан Мбаппе – 7.50; Джуд Беллингем – 10.0; Харри Кейн – 12.0; Кевин де Брюйне – 13.0; Криштиану Роналду – 17.0.

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