Мбаппе – главный претендент на звание лучшего игрока Евро-2024. Роналду – в топ-5 фаворитов
Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе станет лучшим игроком Евро-2024.
Форвард становился лучшим молодым игроком ЧМ-2018, обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром ЧМ-2022 (8 голов).
На прошлом Евро лучшим игроком был признан Джанлуиджи Доннарумма. Он стал вторым вратарем после Петера Шмейхеля, который удостоился этого звания.
Лучший игрок Евро-2024 по мнению букмекеров:
- Килиан Мбаппе – 7.50;
- Джуд Беллингем – 10.0;
- Харри Кейн – 12.0;
- Кевин де Брюйне – 13.0;
- Криштиану Роналду – 17.0.
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