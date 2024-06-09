Шансы «Далласа» сравнять счет в финальной серии НБА с «Бостоном» – 33%

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«Бостон» примет «Даллас» во втором матче финальной серии плей-офф НБА.

Хозяева котируются фаворитами. Поставить на их победу по итогам основного времени можно за 1.39 (71.9%), а шансы «Далласа» оценили коэффициентом 3.00 (33%).

Букмекеры считают, что вторая встреча получится результативной: тотал больше 213.5 очка идет за 1.78, а тотал меньше 213.5 очка – за 2.05.

Первая встреча завершилась уверенной победой «Селтикс» со счетом 107:89.

Матч пройдет 10 июня и начнется в 3:00 мск.

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