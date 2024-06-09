Впервые с 2004 года финал «Ролан Гаррос» проходит без Надаля, Федерера или Джоковича

Карлос Алькарас и Александр Зверев играют в финале «Ролан Гаррос».

Это первый с 2004 гола финал «РГ», в котором нет представителя «Большой тройки» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер). Надаль выбыл из турнира в первом круге, уступив Звереву, Джокович снялся с турнира на стадии четвертьфинала из-за травмы.

21-летний Алькарас и 27-летний Зверев впервые вышли в финал «Ролан Гаррос». Перед стартом турнира испанец котировался главным фаворитом за коэффициент 3.00.

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Финал «Ролан Гаррос»: букмекеры – за разгром Зверева, но личные встречи – против Алькараса