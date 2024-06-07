17 участников Евро-2024 никогда не становились чемпионами Европы. 2.50 – одна из этих сборных возьмет трофей

17 из 24 участников Евро-2024 ни разу в истории не выигрывали чемпионат Европы.

На Евро ни разу не побеждали Шотландия, Венгрия, Швейцария, Хорватия, Албания, Словения, Сербия, Англия, Польша, Австрия, Бельгия, Румыния, Украина, Словакия, Турция, Грузия и Чехия.

Букмекер БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.50 на то, что одна из этих сборных выиграет Евро-2024. За 1.45 можно поставить на то, что этого не случится.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ставки на Спортсе

Пожизненная дисквалификация – есть ли реальный риск для Лукаса Пакета?