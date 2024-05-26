сборная Беларуси – Сборная России прогноз на матч 7 июня 2024 года, Товарищеские матчи (сборные)

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Прогноз на матч: Беларусь – Россия 7 июня 2024 года

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Дата матча: 2024-06-07
Стадион: Динамо

Беларусь

Форма команды:
- Главный тренер: Карлос Алос
- Результат прошлой игры: Мальта – Беларусь 0:0
- Беларусь не может выиграть в 3 последних матчах.
- В 3 последних матчах Беларусь обязательно забивает.
- В последних 5 играх Беларусь забила 5 голов и пропустила 5 голов.

Последние 5 игр:
1. Мальта – Беларусь, 0:0
2. Беларусь – Черногория, 0:2
3. Косово – Беларусь, 0:1
4. Беларусь – Андорра, 1:0
5. Швейцария – Беларусь, 3:3

Россия

Форма команды:
- Главный тренер: Валерий Карпин
- Результат прошлой игры: Россия – Сербия 4:0
- Россия не проигрывает в 11 последних матчах.
- В 7 последних матчах Россия обязательно забивает.
- В последних 5 играх Россия забила 16 голов и пропустила 3 гола.

Последние 5 игр:
1. Россия – Сербия, 4:0
2. Россия – Куба, 8:0
3. Кения – Россия, 2:2
4. Россия – Камерун, 1:0
5. Катар – Россия, 1:1

Анализ и прогноз

Россия демонстрирует отличную форму, особенно в атаке. Команда под руководством Валерия Карпина стабильно выигрывает и забивает большое количество голов. В последних 5 играх Россия забила 16 голов, что свидетельствует о мощной атакующей линии и хорошем командном взаимодействии. Также команда не проигрывает в 11 последних матчах, что говорит о высоком уровне стабильности.

Беларусь, напротив, испытывает трудности. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и забивает гораздо меньше голов. В последних 5 играх Беларусь забила всего 5 голов и пропустила столько же. Нестабильность в игре и слабая защита делают Беларусь уязвимой перед атакующей мощью России.

Учитывая текущую форму обеих команд и статистику последних игр, Россия выглядит явным фаворитом на победу в этом матче.

Коэффициенты букмекера:
- Ничья: 3.85
- Победа хозяев: 6.7
- Победа гостей: 1.62
- Обе забьют: Да – 1.98, Нет – 1.85


Рекомендация: Победа гостей за коэффициент 1.62

Где смотреть матч Беларусь – Россия

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Беларусь – Россия
Дата проведения
7 июня, 20.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

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