Вероятность, что Трамп станет президентом США выше, чем оценивалась вероятность победы «Реала» в основное время ЛЧ-2024

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Дональд Трамп – фаворит на пост президента США по мнению букмекеров.

Ранее суд Нью-Йорка признал его виновным по всем 34 эпизодам в деле о фальсификации бизнес-отчетности. По каждому из них Трампу грозит до четырех лет тюрьмы. Наказание будет определено на отдельном заседании 11 июля. 

После этих событий шансы Трампа стать президентом США выросли – коэффициент на него упал до 1.60. Шансы Джо Байдена пойти на второй срок оценены коэффициентом 2.45.

На данный момент вероятность Трампа победить на выборах выше, чем оценивалась вероятность победы «Реала» в основное время ЛЧ-2024. Этот исход котировался за 1.71.

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1 комментарий
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Все равно самый лучший президент это Флорентино Перес!
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