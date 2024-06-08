Швентек разгромила Паолини и выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд. Зашли котировки до 5.20

Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1.

Швентек стала победительницей турнира в третий раз подряд и в четвертый в карьере. Перед стартом «Ролан Гаррос» Ига котировалась явным фаворитом за 1.90. На триумф Паолини предлагался коэффициент 81.00.

Перед финалом тотал геймов меньше 15.5 котировался за 3.40. На победу Швентек с форой (-9.5) можно было поставить за 5.20.

Теперь на счету 23-летней Швентек пять титулов на «Больших шлемах».

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Швентек – Кепка. Почему?